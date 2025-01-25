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Manisa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Manisa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda yasa dışı bahis şebekesine yönelik 14 kişi gözaltına alındı, bunlardan 5'i tutuklandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve silahlar ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Turgutlu merkezli Manisa'nın 3 ilçesi ve İzmir'in Aliağa ilçesinde yapılan eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 5'i tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 'Yasa Dışı Bahis ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerini Aklama' suçundan Turgutlu merkezli 21 Ocak günü Ahmetli, Şehzadeler ilçeleri ve İzmir'in Aliağa ilçesinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon sonucunda 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ikamet aramalarında çok sayıda dijital materyale, 4 adet 7.65 fişek, 27 adet pompalı tüfek kartuşu, 26 bin 400 TL, bin 100 dolar ve 250 avroya el konuldu. Emniyetteki sorguları tamamlanan 14 şüpheli 24 Ocak günü adliyeye sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen 14 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol şartı ile diğer 8 kişi de mahkemece serbest bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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