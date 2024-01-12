Manisa'da yapılan uygulamada 199 araç ve sürücüsüne ceza kesildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, kurallara uymayan 199 araç ve sürücüsüne, yaklaşık 539 bin TL idari para cezası kesildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, 11 Ocak günü (dün) 14.00-16.00 ve 21.00-23.00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak, 115 ekip 492 personelin katılımıyla "Manisa Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada, 4 bin 67 şahıs sorgulanırken, hakkında arama kararı bulunan 16 kişi yakalandı. Bin 827 aracın denetlendiği uygulamada, 193 araç sürücüsüne 465 bin 423 TL, 6 motosiklet sürücüsüne de 73 bin 570 TL para cezası kesildi. Denetimlerde 15 araç ve 2 motosiklet de trafikten men edildi. Ayrıca uygulama kapsamında, 153 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 59 okul çevresi, 59 park ve bahçe, 67 metruk bina ve çevresi, 4 otogar ve tren garı kontrol edildi. - MANİSA