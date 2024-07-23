Manisa'da yapılan trafik denetimlerinde 16 araç trafikten men edildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince il genelinde yapılan trafik denetimlerinde 16 araç trafikten men edilirken 19 sürücüye de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı açıklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince 15-21 Temmuz tarihleri arasında il genelinde 'Yük taşıyan araçlar', 'Radarla hız denetimi', 'Emniyet kemeri', 'Motosiklet', 'Traktör' ve 'Alkol/Uyuşturucu madde kullanımına' yönelik gerçekleştirilen özel trafik denetiminde 3 bin 995 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği bildirildi. Yapılan denetimlerde 16 araç trafikten men edilirken, 19 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı, çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs, yakalama kaydı bulunan 3 araç ile çalıntı kaydı olan 1 aracın da yakalandığı açıklandı. - MANİSA