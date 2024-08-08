Manisa'da yapılan operasyonda binlerce bonzai ele geçirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde emniyet güçleri tarafından 3 adrese yapılan operasyonda 7 adet sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi emdirilmiş 21 bin 500 içimlik peçete ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 2 şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği görevlilerince, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yapan şahıslara yönelik yürütülen sokak çalışmaları kapsamında Menderes Mahallesinde yapılan eş zamanlı 3 ikamet aramasında 7 adet sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi emdirilmiş 21 bin 500 içimlik peçete ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D. (53) ve R.D. (22) isimli şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA