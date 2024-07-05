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Manisa'da yapılan operasyonda bandrolsüz tütün ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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Manisa'nın 5 ilçesinde emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çok sayıda bandrolsüz tütün ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda 6 şüpheli şahıs yakalandı ve çeşitli miktarda tütün, sigara ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi.

Manisa'nın 5 ilçesinde emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çok sayıda bandrolsüz tütün ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçunun önlenmesine yönelik, Salihli, Kırkağaç ve Akhisar, Soma ve Turgutlu ilçelerimizde İstihbarat Şube Müdürlüğü destekli operasyonlarda N.K. (39), Z.D. (59), A.K (41), O.O. (39), R.B. (31), İ.B. (54) isimli 6 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların ikamet, araç, işyeri ve depo olarak kullandığı yerlerde yapılan aramalarda ise toplamda 53 bin 160 adet doldurulmuş sigara, 295 kilogram kıyılmış tütün, 5120 dal kıyılmış tütün ile dolu makaron, 6.75 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 1.76 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 506 Paket muhtelif markalarda gümrük kaçağı sigara, 20 paket muhtelif markalarda puro, 200 adet elektronik sigara, 140 adet cinsel içerikli macun, 20 adet cinsel içerikli jel ele geçirildi. Yakalanan 6 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçu kapsamında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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