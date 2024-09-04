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Manisa'da yapılan operasyonda 54 bin 860 adet sentetik ecza ele geçirildi

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 şahsın ikametlerinde yapılan aramada 54 bin 860 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 3 şahsın ikametlerinde yapılan aramada 54 bin 860 adet sentetik ecza ele geçirilirken şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile narkotik köpeğinin desteğiyle F.B. (21/E), M.D. (30/E) ve H.K. (30/E) isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada; 54 bin 860 adet sentetik ecza, 276 gram kubar esrar, 1 adet tabanca, 12 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. 3 şüphelinin gözaltına alındığı ve haklarında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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