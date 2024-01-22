Manisa'da yapılan motosiklet denetiminde 19 motosiklet trafikten men edildi

Manisa'da emniyet ekipleri tarafından yapılan motosiklet denetiminde kontrol edilen 524 motosikletten 19'u trafikten men edilirken, 91 motosiklet sürücüsüne de 279 bin 52 TL idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 20 - 21 Ocak 2024 tarihleri arasında 28 ekip 59 personel ile motosikletlere yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 524 motosiklet ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu görülen 91 motosiklet ve sürücüsüne toplam 279 bin 52 TL idari para cezası uygulandı, 19 motosiklet de trafikten men edildi. - MANİSA