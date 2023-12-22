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Manisa'da yapılan aramada 7.2 gram kubar esrar ele geçirildi

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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada şüpheli şahıstan 7.2 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından arama yapılan şüpheli şahıstan 7.2 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.Ç.'yi(39) durdurup arama yaptı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 7.2 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli A.Ç. hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurma" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Salihli Manisa JASAT Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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