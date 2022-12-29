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Manisa'da yangın: Ev ve avlusu küle döndü

3. Sayfa Haberleri

Manisa'da yangın: Ev ve avlusu küle döndü

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çıkan yangında bir ev ve eve ait avlu kullanılmaz hale geldi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çıkan yangında bir ev ve eve ait avlu kullanılmaz hale geldi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi'ndeki bir evde bugün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında, büyük maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Ahmetli ilçesi Gökkaya Mahallesi Demiray Sokakta bulunan İsmail S.'ye ait evde yangın çıktı. Yangının büyümesi ile vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangında İsmail S.'ye ait ev ve avlu kullanılmaz hale gelirken, avluda bulunan iki adet traktör, bir motosiklet, ilaçlama makinaesi, ağaç motoru ve avluda bulunan birçok malzeme küle döndü.

İtfaiye ekiplerinin uzun süren çabaları sonucunda söndürülen yangının soğutma çalışmaları devam ederken, avluda yanan malzemeler vatandaşların da yardımıyla dışarıya çıkarıldı.

Jandarma ve İtfaiye ekipleri tarafından yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Ahmetli Manisa 3. Sayfa Haberler

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