Manisa'da Yangın Çıktı, Ekipler Seferber Oldu

Manisa'da Yangın Çıktı, Ekipler Seferber Oldu
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bulunan Ziyanlar Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Zorlu arazi koşulları müdahaleyi etkiliyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ziyanlar Mahallesi Türkmen Tepe mevkiinde, dere içerisinde bulunan makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına ilk müdahalenin başladığı, ancak bölgenin dere yatağında ve engebeli arazide bulunması nedeniyle kara araçlarının ulaşımında zorluk yaşandığı bildirildi. Yangın mahalline orman ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve jandarma ekipleri de sevk edildi.

Yangının meşelik alanda başladığı ve rüzgarın da etkisiyle Uşak'ın Eşme ilçesi Taşköy yönüne doğru ilerlediği öğrenildi.

Ziyanlar Mahalle Muhtarı Kamil Horasan, mahalledeki vatandaşların seferber edildiğini ve yangın bölgesine kısa sürede tarallar ve su tankerleri ile gittiklerini belirtti.

Yangına havadan da müdahaleye başlandığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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