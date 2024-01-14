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Manisa'da yakalama kaydı olan şahıs başkasına ait sürücü belgesiyle yakalandı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 18 adet yakalama kaydı olan O.A, jandarma uygulamasında başkasına ait sürücü belgesi gösterince yakalandı. Üzerinde 6 gram kubar esrar bulunan O.A'nın alkol muayenesinde ise 1,01 promil alkollü olduğu belirlendi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 18 adet yakalama kaydı olan şahıs, jandarma uygulamasında başkasına ait sürücü belgesi gösterince yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Turgutlu Trafik Timi Komutanlığı tarafından yapılan uygulamada, 18 adet yakalama kaydı olan O.A, başkasına ait sürücü belgesi ibraz edince yakayı ele verdi. Üzerinde 6 gram kubar esrar ile birlikte yakalanan O.A'nın yapılan alkol muayenesinde de 1,01 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan O.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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