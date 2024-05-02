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Manisa'da yağmur sonrası kaza: 2 yaralı

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yoldan çıkarak ters döndü. Kazada iki kişi yaralandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yoldan çıkarak ters döndü. Kazada iki kişi yaralandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Dadağlı Mahallesi yakınlarında sabah saat 07.00 sıralarında Mustafa B. (63) idaresindeki 61 VH 131 plakalı kamyonet, Sarıgöl istikametinden Denizli istikametine ilerlediği esnada yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak ters döndü. Kazada kamyonet sürücüsü Mustafa B. ve yolcu olarak bulunan Güldane B. (53) yaralandı. Şahısların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilirken yaralılar olay yerine gelen ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sarıgöl Manisa Hava Durumu Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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