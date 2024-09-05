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Manisa'da Uzun Süre Haber Alınamayan Adam Evde Ölü Bulundu

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Mehmet Akalp, uzun süre haber alınamaması üzerine evinde ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akalp'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Manisa'nın Akhisar içesinde kendisinden uzun süre haber alınamayan 60 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Hashoca Mahallesi 132 Sokak üzerinde kiracı olarak ikamet eden Mehmet Akalp'ten uzun süre haber alamayan ev sahibi, Akalp'in kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine pencereden evin içine bakan ev sahibi, Akalp'i hareketsiz bir şekilde gördü. Polis ve sağlık ekiplerine haber veren ev sahibi, kapıyı da zorlayarak içeriye girdi. Bu sırada olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Akalp'in hayatını kaybettiğini belirledi. Akalp'in cansız bedeni, adli tabip kontrolünün ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Akhisar manisa

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