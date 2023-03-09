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Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde emniyet güçleri tarafından durdurulan bir araç ve 3 şahıs üzerinde yapılan aramada çok sayıda ecstasy hap ele geçirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde emniyet güçleri tarafından durdurulan bir araç ve 3 şahıs üzerinde yapılan aramada çok sayıda ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Yunusemre ilçesinde durdurulan 1 araç ve 3 şahıs üzerinde yapılan aramalarda; 1.400 adet ecstasy hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 100 TL para ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E. (29), D.B. (27) ve M.Y. (39) isimli 3 şüpheli şahıs tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunusemre Tragger Manisa 3. Sayfa Haberler

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