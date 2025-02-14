Manisa'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kırsal 7 mahallede düzenlenen operasyonda 40 gram esrar, 2'si kuru sıkı olmak üzere 4 tabanca, 12 adet uyuşturucu hap ile çok sayıda tabanca ve av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 kırsal mahallede operasyon düzenledi. Sart, Mersindere, Çaypınar, Gökköy, Çamurhamamı, Çelikli ve Caferbey mahallelerindeki 21 farklı adreste yapılan operasyonda, ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada 40 gram kubar esrar, 12 adet Ectacy hap, 2'si kuru sıkı olmak üzere 4 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 1 adet hassas terazi, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 55 adet av tüfeği fişeği, 71'i kuru sıkı mermisi olmak üzere 690 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA