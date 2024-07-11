Manisa'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Araçtan Uyuşturucu ve Silah Çıktı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtan çok sayıda uyuşturucu madde ile bir adet silah yakalandı. 27 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edilen araç sürücü ise gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yol uygulaması yaptıkları sırada şüphelendikleri aracı durdurarak araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda araç içerisinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 adet şarjör, 25 adet mermi, 118 adet sentetik ecza, 61 adet ecstasy hap ele geçirildi. Araç sürücüsü H.A. (49) isimli şahsın yapılan GBT sorgusunda,

Tarsus İlamat ve İnfaz Bürosunca Tasarlayarak Öldürme suçundan 27 Yıl 5 Ay 10 Gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan H.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - MANİSA