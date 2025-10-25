Haberler

Manisa'da Uyuşturucu ve Kaçak Alkol Operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucu bir evde 320 gram kubar esrar ve 10 litre kaçak alkol ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bir evde uyuşturucu ve kaçak alkol ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda H.K.'nin (61) Caferbey Mahallesi'nde bulunan ikametinde yasadışı maddeler bulundurduğunu tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eve baskın düzenleyen ekipler, yapılan aramada 320 gram kubar esrar ve 10 litre kaçak içki ele geçirdi. Maddelere el konulurken, şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

