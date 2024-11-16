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Manisa'da Uyuşturucu Ticaretine Yönelik Operasyon: 28 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Manisa'da Uyuşturucu Ticaretine Yönelik Operasyon: 28 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu ticareti şüphesiyle durdurdukları Z.G. isimli şahıstan 28 adet sentetik ecza ele geçirdi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine arama yapılan kişiden 28 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri şahsı Gaziler Mahallesi'nde durdurup arama yaptı. Şüpheli Z.G.'nin yapılan kaba üst aramasında 28 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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