Manisa'da Uyuşturucu Ticaretine Yönelik Operasyon: 28 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine arama yapılan kişiden 28 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri şahsı Gaziler Mahallesi'nde durdurup arama yaptı. Şüpheli Z.G.'nin yapılan kaba üst aramasında 28 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA