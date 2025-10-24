Haberler

Manisa'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: Bir Kişi Tutuklandı

Manisa'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: Bir Kişi Tutuklandı
Güncelleme:
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 21 yaşındaki D.K. tutuklandı. D.K.'nın evinde yapılan aramada metamfetamin ve hassas terazi bulundu.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Ilıca Mahallesi'nde yürüttükleri sokak çalışmaları sırasında D.K. (21) isimli şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 3 parça halinde toplam 7,79 gram metamfetamin ile 2 adet hassas terazi bulundu. Gözaltına alınan D.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin ilçede uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü öğrenildi. - MANİSA

