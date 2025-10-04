Haberler

Manisa'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: Bir Kişi Tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan jandarma operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.K. adlı şahıs, ev ve işyerinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi yakalandı. Şüphelinin ev ve işyerinde yapılan aramalarda kubar esrar, uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 44 yaşındaki A.K.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelinin ev ve işyerinde yapılan aramalarda 82,5 gram kubar esrar, 140 adet uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - MANİSA

