Manisa'da 6 bin 71 sentetik ecza ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Manisa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 6 bin 71 sentetik ecza ile yakalanan M.G. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğü ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, M.G. (39) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Şüphelinin dün Yunusemre ilçesindeki ikametinde yapılan aramada 6 bin 71 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA

Haberler.com
