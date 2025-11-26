Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekiplerince yapılan sokak çalışmaları kapsamında Barış Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda N.E. (34) isimli şüphelinin üzerinde ve ikamette yapılan aramada, 14 adet sentetik ecza hapı, 0.98 gram metamfetamin ve 51 parça A4/peçete sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA