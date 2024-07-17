Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan sokak çalışmalarında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Turgutlu NSM Büro Amirliği tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan sokak çalışmaları kapsamında; F.T. (43) isimli şahıstan 2 gram, H.G. (32) isimli şahıstan 1.60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıslara ait işyerinde yapılan aramalarda ise; 3 parça halinde 1.55 gram, 6.60 gram, 17.20 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.T. ve H.G. isimli şahıslar, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MANİSA