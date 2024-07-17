Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Tutuklandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yapılan sokak çalışmalarında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan 2 kişi tutuklandı. Şahısların üzerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda metamfetamin maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan sokak çalışmalarında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Turgutlu NSM Büro Amirliği tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan sokak çalışmaları kapsamında; F.T. (43) isimli şahıstan 2 gram, H.G. (32) isimli şahıstan 1.60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıslara ait işyerinde yapılan aramalarda ise; 3 parça halinde 1.55 gram, 6.60 gram, 17.20 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.T. ve H.G. isimli şahıslar, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MANİSA