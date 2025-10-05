Haberler

Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Bin 671 Hap Ele Geçirildi

Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Bin 671 Hap Ele Geçirildi
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan bir şüpheli gözaltına alındı ve 2 bin 671 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmalar sonucu durdurulan bir araçta 2 bin 671 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, Y.Ö.B. (25) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlükleri ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak operasyonla şüphelinin aracı durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 bin 671 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
