Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 8 tabanca ele geçirildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir ev ve iş yerinde yapılan aramada 8 adet ruhsatsız tabanca ve çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir şahıs gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma tarafından bir ev ve iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonda, 8 adet ruhsatsız tabanca ve çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu maddeyle mücadeleye yönelik icra edilen operasyonda, M.A isimli şahsın ev ve iş yerinde yapılan aramada; 8 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek, 2 adet tabanca gövdesi, 10 adet tabanca namlusu, 10 gram metamfetamin, 10 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 adet sentetik hap ele geçirildi. Bahse konu şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA