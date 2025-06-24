Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında S.D. (34), T.A. (36) ve M.D.'nin (29) uyuşturucu madde bulundurdukları ve ticaretini yaptıkları bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan aramalarda satışa hazır halde bir miktar kubar esrar, sentetik haplar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.D. ve T.A., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sağlıkta yeni dönem! Bakan Memişoğlu 7 maddeyi tek tek duyurdu

Sağlık sisteminde yeni dönem! 7 köklü değişiklik geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İranlı kadın: Biz rejimi desteklemiyor olabiliriz ama...

İranlı kadının isyanı: Biz rejimi sevmiyoruz ama...
Cuesta'dan Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuracak haber

Cuesta'dan Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuracak haber
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu

17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu
Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması 406 yıllık Manneken Pis heykeline giydirildi

Galatasaray'ın forması 406 yıllık ünlü heykele giydirildi
Trump kameralar önünde küfretti

Trump kameralar önünde resmen küfretti
Trabzonsporlu Sikan'dan Fatih Tekke'ye sert eleştiri: Tercihlerini anlamıyorum

Trabzonsporlu yıldızdan kendisine ağır eleştiri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.