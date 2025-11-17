Haberler

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri bir eve düzenledikleri operasyonda 3 bin 248 adet uyuşturucu hap ve 500 gram kubar esrar ele geçirdi. İki şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gaziler Mahallesi'ndeki ikamete yapılan baskında 3 bin 248 adet uyuşturucu hap ve 500 gram kubar esrar bulundu. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak yürüttüğü istihbari çalışma sonucunda, şüphelilerin evde uyuşturucu madde bulundurdukları ve satışını yaptıkları belirlendi. Bunun üzerine İstihbarat Şube, Sart ve Merkez Karakol Komutanlıkları ile JASAT timleri operasyon için düğmeye bastı.

Eve yapılan baskında 3 bin 248 adet uyuşturucu hap, 500 gram kubar esrar, 1 hassas terazi ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Evde bulunan H.M. (27) ile F.Y.İ. (26) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
