Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Manisa'da polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si mahkememce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 1 şahsın üzerinden; 4 parça halinde toplam 2,58 gram esrar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 55 TL para ele geçirildi. Şahsın ikametinde de yapılan aramada, 3 parça halinde 38,80 gram esrar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 260 TL para ele geçirildi. Şahsın üst ve ikamet aramasında toplam 41,38 gram esrar, 12 bin 315 TL ele geçirildi. Konuyla ilgili Şüpheli H.Ç. (25) isimli şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince zehir tacirlerine yönelik fiziki takip neticesinde yapılan 2 ara yakalamada 2 parça halinde 1,34 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 3 şüpheli şahıs hakkında da adli işlem yapıldı. Konuyla ilgili şahsın uyuşturucu maddeyi satın aldığı kişinin ikametinde yapılan aramada ise 0,52 gram metamfetamin maddesi, 0,23 gram skunk maddesi, 27 adet Hint keneviri, 1 adet tabanca ve 1 adet fişek, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemeye yarayan alüminyum folyo ele geçirildi. Konuyla ilgili M.H. (48) isimli şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. M.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MANİSA