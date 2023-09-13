Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda 18 Kişi Yakalandı

Manisa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında 18 kişi yakalandı. Operasyonlarda kubar esrar, kenevir bitkisi, sentetik uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Manisa'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde, 1-13 Eylül tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 18 kişi yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu maddeyle mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda, 1-13 Eylül tarihleri arasında 60 ekip ve 194 personelin katılımı ile icra edilen operasyonlarda 18 şahıs yakalandı. Operasyon çerçevesinde gerçekleştirilen aramalarda; 5 kilo 984 gram kubar esrar, 295 kök kenevir bitkisi, bin 622 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler sürüyor. - MANİSA