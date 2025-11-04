Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Beşeylül Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, M.T. (26) isimli şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 81 adet sentetik ecza hapı ile 36,41 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA