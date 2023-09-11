Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesinde durdukları 2 şüphelinin üzerinde 2 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilere uyuşturucu sattığı belirlenen bir kişi de operasyonla yakalandı. Yakalanan kişi tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesinde durdukları 2 şüphelinin yapılan üst aramalarında 2 gram bonzai ele geçirdi.

Gözaltına alınan V.K. ve F.B. hakkında uyuşturucu kullanmaktan adli işlem başlatıldı. Şüphelilere uyuşturucu sattığı belirlenen A.U. (22) da ekiplerce yapılan operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan A.U. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.