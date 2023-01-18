Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Manisa'da narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'da narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda Alaşehir ilçesinde 2 farklı adrese baskın düzenlendi. Çalışmalarda 30 adet sentetik ecza ile 1 adet ecstasy hap ele geçirilirken uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Manisa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title