Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin ve Kurusıkı Tabanca Ele Geçirildi

Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir şahsın evine düzenlediği operasyonda metamfetamin, kubar esrar, uyuşturucu hap ve kurusıkı tabanca buldu. Şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde zehir tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdüren jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, metamfetamin, kubar esrar, uyuşturucu hap ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan 29 yaşındaki A.Ö.'nün uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT ve Sart Karakol ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelinin evinde yapılan aramalarda; metamfetamin, kubar esrar, uyuşturucu hap, zıvana ve çarşaf, uyuşturucu kullanma aparatı, kurusıkı tabanca, cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 520 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ö.'nün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
