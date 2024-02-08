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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin ve Esrar Ele Geçirildi

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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, şüpheli şahıslardan metamfetamin, kubar esrar, sahte para ve bong aparatı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından arama yapılan şüpheli şahıslardan metamfetamin, kubar esrar, sahte para ve bong aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, durumundan şüphelendikleri V.Ü. (37), S.T. (39), K.Ö. (34) ve İ.E.'yi (40) durdurup arama yaptı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 2 gram metamfetamin, 4 gram kubar esrar, 3 bin 500 lira sahte para, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı bong ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurma" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Salihli Manisa Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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