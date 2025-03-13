İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu

Başkenti vuran İsrail'den Şara için kan donduran tehdit
Demirtaş'tan İmralı süreci ile ilgili yeni açıklama: Pazarlık yapılmamıştır

Demirtaş üç konu başlığı sıraladı: Kesinlikle pazarlık yapılmadı
CHP'li 4 belediyeye terör soruşturmasında yeni detaylar! Konser adı altında para aktarmışlar

İstanbul'daki 4 belediyeden terör örgütüne para akmış
İki milyon Turknet kullanıcısının kişisel verileri çalındı

Ünlü firmaya soğuk duş! İnternet abonelerinin tüm bilgileri çalındı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaşehir'de yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 4 bin 333 adet sentetik ecza hapı, 900 adet ecstasy hapı ve silahlar ele geçirildi. Gözaltına alınan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 5 ayrı adrese eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte yakalanan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlileri tarafından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' yapan şahıslara yönelik yürütülen dosya kapsamında şüpheli şahıslara ait Yeni Mahalle ve Menderes Mahallesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenerek arama yapıldı. Yapılan aramalarda 4 bin 333 adet sentetik ecza hapı, 900 adet ecstasy hap, 2.97 gram esrar, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan C.Ç. (27) ve S.Y. (25) isimli şahıslar emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İşte Türkiye'de yaşlı nüfusun en fazla olduğu 3 ilimiz
img

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı
img

İnterneti altüst eden değişiklik için Bakanlıktan açıklama var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aleyna Çakır davasında komşulardan Ümitcan Uygun'u zora sokacak sözler

Aleyna Çakır davasında komşulardan Ümitcan'ı zora sokacak sözler
Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti

Şehrin göbeğinde 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden gözünü kaybetti

2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden kör oldu
Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı
Meclis üyesi Yusuf Özcan'ın kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı

Meclis üyesinin karşısındaki kadına yaptıklarına bakar mısınız?
Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor

Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.