Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ürettiği belirlenen iki kişi tutuklandı. Operasyonda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ürettiği belirlenen şüphelilere düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ürettikleri belirlenen V.K. ve A.G.'nin evlerine baskın düzenledi. Operasyonda 3 bin 922 adet sentetik ecza hap, bin 122 adet extacy hap, 572 gram skunk, 3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Şüpheliler V.K. ve A.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA