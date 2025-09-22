Haberler

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Esrar ve Silah Ele Geçirildi

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Esrar ve Silah Ele Geçirildi
Salihli'de jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.O.Ş.'nin ikametinde yaptığı operasyonda esrar, uyuşturucu hap, kenevir tohumu ve av tüfeği ele geçirdi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ikamete düzenlenen operasyonda esrar, uyuşturucu hap, kenevir tohumu ve av tüfeği ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarı çalışmaları sonucu 43 yaşındaki A.O.Ş.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelinin ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada 3 gram kubar esrar, 5 adet uyuşturucu hap, 10 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet av tüfeği ile cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

