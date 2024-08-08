Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Uyuşturucu Madde ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı bağlı Alaşehir, Soma ve Şehzadeler ilçe jandarma komutanlıkları ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak asayiş uygulamasında çok sayıda uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alaşehir, Soma ve Şehzadeler ilçe jandarma komutanlıkları ile KOM Şube Müdürlüğü tarafından 7 Ağustos Çarşamba günü yapılan asayiş uygulamalarında sonucunda 41 gram metamfetamin, 16 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 adet 9 mm tabanca, 1 adet çalıntı motosiklet, 26 bin 800 TL suçtan elde edilen nakit para, 150 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Uygulamalarda yakalanan 7 şahıstan biri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 6 şüpheli şahıs hakkında ise soruşturmalara başlandığı bildirildi. - MANİSA