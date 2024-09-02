Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekiplerince yapılan sokak çalışmaları kapsamında bir şahsın ikametinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekiplerince yapılan sokak çalışmaları kapsamında Barış Mahallesinde N.E. (33) isimli şahsın yapılan ikamet aramasında 1 adet 12x8 cm, 1 adet 2.5x2 cm, 1 adet 0.5x0.5 cm ve 5 adet 0.1x1 cm olmak üzere toplan 8 parça halinde turuncu renkli sentetik kannobinoid maddesi emdirilmiş peçete (473 içimlik), 2.95 gram, 0.43 gram, 0.34 gram olmak üzere 3 parça metamfetamin maddesi, 70 adet 150 mg sentetik ecza hapı, 2 adet 300 mg sentetik ecza hapı, 3 adet sentetik ecza hapı olmak üzere toplam 75 sentetik ecza hapı ile suç geliri olduğu tespit edilen 47 bin 650 TL para ele geçirildi. N.E. isimli şahıs emniyetteki sorgusundan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - MANİSA