Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bong, Metamfetamin ve Terazi Ele Geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin durumundan şüphelendiği şahsın üst aramasında bong ele geçirilirken, evinde yapılan aramada ise 2 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sart Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri şahsı durdurup arama yaptı. Şüpheli M.Y.'nin(44) yapılan kaba üst aramasında uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken, ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada ise 2 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 4 parça halinde alüminyum folyo ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA