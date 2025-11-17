Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Manisa'da bir şahsın ikametinde yapılan aramada jandarma ekipleri tarafından çok sayıda sentetik ecza hapı ve kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı istihbarat ve narkotik birimleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, B.H. (22/E) isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 2 bin 440 adet sentetik ecza hapı ile birlikte 2 bin 674 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli B.H., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - MANİSA