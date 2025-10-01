Haberler

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, aracında ve evinde uyuşturucu hap bulunan 28 yaşındaki S.D. tutuklandı. Yapılan aramalarda 98 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, aracında ve evinde uyuşturucu hap ele geçirilen 28 yaşındaki S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda S.D.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.

Adala Karakol Komutanlığı, JASAT ve istihbarat ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, şüphelinin ikameti ve aracında yapılan aramalarda 98 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
248 gündür tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım tahliye edildi

248 gündür tutuklu bulunan Ayşe Barım hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son günlerin en çok tartışmalı konusu! Özgür Özel'den dikkat çeken KAAN hamlesi

Son günlerin en tartışmalı konusu! Özel'den dikkat çeken KAAN hamlesi
Galatasaray'ın Liverpool'u devirdiği gören Henry'den bomba yorumlar

Galatasaray'ın Liverpool'u devirmesine kayıtsız kalamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.