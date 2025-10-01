Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, aracında ve evinde uyuşturucu hap ele geçirilen 28 yaşındaki S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda S.D.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.

Adala Karakol Komutanlığı, JASAT ve istihbarat ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, şüphelinin ikameti ve aracında yapılan aramalarda 98 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - MANİSA