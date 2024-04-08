Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Binlerce Hap ve Kilo Esrar Ele Geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda kilolarca esrar ile binlerce uyuşturucu hap ele geçirilirken 2 kişi de tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından Akhisar ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. C.K. ve N.G. isimli şahısların evlerinde yapılan aramalarda 2 bin 557 gram kubar esrar, 256 gram bonzai, 22 gram metamfetamin, 4 bin 356 adet ectacy hap, 2 bin 756 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınarak karakola götürülen C.K. ve N.G. burada yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma devam ediyor. - MANİSA