Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 99 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde İzmir'den yapılan uyuşturucu sevkiyatına yönelik düzenlenen operasyonda 99,24 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan Ö.Y., tutuklandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesine İzmir'den uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonla çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

İzmir'den Manisa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı istihbaratı üzerine Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda Ö.Y. (30) isimli şahsın kullandığı araç içerisinde yapılan aramalarda 99,24 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan gözaltına alınan Ö.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

