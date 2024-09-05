Üye Girişi
Haberler

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 915 Adet Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu hafta ikinci büyük operasyonu gerçekleştiren ekipler, T.K. isimli şahsın evinde yapılan aramada 915 adet sentetik ecza hapı, 2 adet cep telefonu ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ederken bu hafta ikinci büyük operasyona imza attı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan araştırmalar neticesinde; İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince T.K. (36/ E) isimli şahsın evinde yapılan aramada; 915 adet sentetik ecza hapı, 2 adet cep telefonu, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli T.K. hakkında adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.

Söz konusu operasyon, Manisa İl Jandarma Komutanlığının bu hafta içinde ele geçirdiği ikinci yüklü miktarda uyuşturucu operasyonu oldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Operasyon Güvenlik 3-sayfa Güncel manisa

MSB kaynakları: Kılıçlı yemin her yönüyle inceleniyor, kastı olanlar hakkında gereken yapılacak

Bakanlık, kastı olanlar hakkında gerekeni yapacak

 Gerilim tırmanıyor! İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a: Ben yargıya değil sana parmak salladım

"Ben o parmağı sana salladım"

 Yeni OVP açıklandı! 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi

2024 enflasyon beklentisinde büyük artış
Narin Güran'dan 16 gündür haber yok! Özel ekip 12 dakikalık sırrın peşinde

Ekipler, 12 dakikalık sırrın peşinde
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sarımsak yutmak neye iyi gelir? Çiğ sarımsak yutmak ne işe yarar, sivilcelere iyi gelir mi? 2024 YILI ENFLASYON BEKLENTİSİ KAÇ OLDU? 2025- 2027 Enflasyon beklentisi ne oldu? 2025 yılı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 5 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Üniversiteler ne zaman açılıyor? YÖK takvimi açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 6 Eylül Cuma Kızılcık Şerbeti var mı? SON DAKİKA DEPREM: 5 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! HAMSTER KOMBAT 5 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Sarıyer Börekçisi olayı nedir? Olay nerede oldu? Pendik'te ne oldu? İşletme çalışanları kadının eşine neden saldırdı? Özata Denizcilik ne zaman işlem görecek? Özata Denizcilik bugün işlem görür mü? Özata Denizcilik'e (OZATD) kaç kişi katıldı? İŞKUR TYP BAŞVURULARI: Okullara temizlik görevlisi alımı 2024 başvuru ne zaman ? Temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman yapılacak? Gönül Dağı ne zaman başlıyor? 7 Eylül Gönül Dağı yeni bölüm var mı? GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
title