Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 91 Hap ve Av Tüfeği Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu haplar ve av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 yaşındaki Ş.Ç.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgiye ulaştı. Bunun üzerine Barış Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 91 adet uyuşturucu hap ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Ş.Ç'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA