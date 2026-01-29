Haberler

Aracın kaputuna sakladıkları uyuşturucuyla yakalandılar: 4 tutuklama

Aracın kaputuna sakladıkları uyuşturucuyla yakalandılar: 4 tutuklama
Güncelleme:
Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, polis ekipleri motor kaputuna gizlenmiş 808 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir aracın motor kaputu içerisinde gizlenmiş 808 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Turgutlu ve Salihli Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; Y.A.T. (19) ve M.Ö. (33) isimli şahısların kullandığı, öncü olduğu değerlendirilen araç Ahmetli ilçesinde, B.S. (21) ve M.A. (32) isimli şahısların bulunduğu diğer araç ise Turgutlu ilçesinde durduruldu.

Şahısların üzerlerinde ve araçlarda yapılan aramalarda, motor kaputu içerisinde ve karbüratör kısmına gizlenmiş halde 15 kutu içerisinde toplam 808 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
