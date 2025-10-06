Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Bin 864 Hap Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 8 bin 864 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında M.Y. (35) ve G.E. (32) isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama izninin ardından, şüphelilerin ikametleri ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 8 bin 864 adet sentetik hap, çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelere el konulurken, olayla ilgili M.Y. gözaltına alındı. - MANİSA