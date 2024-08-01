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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 637 Gram Esrar ve 23 Kök Kenevir Ele Geçirildi

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Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 637 gram kubar esrar ve 23 kök kenevir ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 637 gram kubar esrar ve 23 kök kenevir ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına devam eden Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucunda Yeşilova Mahallesi'ndeki O.K.'nin (52) ikametinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, operasyon düzenleyip, O.K.'nin ikamet ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada 637 gram kubar esrar, boyları 60-300 santimetre arasında değişen 23 kök kenevir, 3 adet içime hazır esrar, 8 adet zıvana ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. İkamet sahibi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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