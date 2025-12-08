Salihli'de 630 uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve gerçekleştirdiği operasyonda 630 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. H.O. (27) isimli şüpheli gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda şüphelinin evinde uyuşturucu madde bulundurduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 630 adet uyuşturucu hap ve bir adet cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen H.O., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA